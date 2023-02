Pumas vs Guadalajara: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 8 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Pumas reciben al Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario en el marco de la jornada 8 del Clausura 2023 de la Liga MX en uno de los partidos más destacados de esta fecha debido al interés que despiertan ambos equipos entre los aficionados y a que son considerados de los equipos grandes del futbol mexicano. También será un partido especial para Josecarlos Van Rankin quien regresa a la que fue su casa.

El defensa ahora en las Chivas fue canterano del Club Universidad y debutó profesionalmente ahí por lo que regresar ahora como parte de otro club será especial para él. "Pumas me dio valores no sólo en el futbol, sino en la vida y les estoy agradecido porque me dieron más que una oportunidad, fue la manera de arrancar en primera División para continuar, ya son 10 años”, recordó en una entrevista para el periódico Excélsior.

Por otra parte, Veljko Paunovic, técnico del Guadalajara destacó el cambio que hubo en su equipo en el último partido y espera tener una actitud similar esta noche. “El último juego le dimos la vuelta al marcador y eso me indica que ha cambiado la mentalidad, sobre todo la que queremos establecer que el equipo no se rinde o se arruga. Hay varias limitaciones, algunas que identificamos autoimpuestas y otras externamente”, expresó en conferencia de prensa.

Alineaciones probables:

Chivas: M. Jiménez, A. Mozo, C. Calderón, G. Sepúlveda, J. Orozco; C. Cisneros, R. González, V. Guzmán, F. Beltrán, R. Alvarado; D. Ríos. DT. V. Paunovic. Pumas: S. Sosa; P. Monroy, A. Ortiz, N. Freire, A. Aldrete; S. Trigos, H. Meritao, D. Oliveira, G. Del Petre, E. Salvio; J. Dinenno. DT. R. Puente.

Créditos: Twitter @PumasMX

¿A qué hora y donde ver en vivo Pumas vs Chivas?

Chivas visita a Pumas este sábado 18 de febrero a las 21:05 horas tiempo del centro de México (20:05 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y contará con varias opciones de transmisión. En televisión abierta por canal 5, mientras que en línea se podrá ver a través de VIX+ y en cadena de paga a través del canal TUDN.

Fuente: Tribuna