Tras las criticas recibidas en Países Bajos, Jorge Sánchez revela dificultades en el Ajax

Ámsterdam, Países Bajos.- El lateral mexicano Jorge Sánchez ha tenido un inicio difícil en el el futbol europeo donde le ha costado adaptarse al nivel de la Eredivisie, además sus participaciones con el Ajax han sido fuertemente criticadas por la afición y sobre todo por el exfutbolista de la selección holandesa y ahora analista Wesley Sneijder quien ha sido muy severo con los futbolistas mexicanos.

Actualmente no es un jugador habitual de su nuevo técnico, pero Sánchez no había hablado abiertamente de su situación actual hasta ahora que compartió en una entrevista con los medios oficiales del club su sentir respecto a su paso en el equipo y en donde destacó el apoyo de su compañero Edson Álvarez, quien lo anima en estos momentos complicados que vive futbolísticamente.

“He llegado algunos días triste, que te va mal en un partido o de repente juegas mal y al siguiente partido no vas de titular, es algo que a uno le duele, porque quisieras estar siempre jugando. Edson me dice: ‘a comparación de mí, en seis meses has jugado muchísimo, posiblemente no todos han sido los mejores, pero eso te ayuda para que te des cuenta que es el futbol europeo’. Sé que si ahorita estoy pasando malos momentos, vendrán otros muy buenos”, expresó el defensa mexicano.

También comentó que uno de los problemas de adaptación con los que ha batallado es el idioma, pues no conoce mucho el inglés, que en un equipo multicultural como el Ajax se ha vuelto necesario para la comunicación, por lo que asegura que ya se encuentra aprendiendo para poder mejorar ese aspecto. “No sé tanto inglés, pero estoy trabajando en eso, quiero aprenderlo lo antes posible para poder expresarme con mis compañeros y que sepan la calidad de persona que yo soy.

"Siento que mi apariencia puede ser diferente a como realmente soy, soy una persona que siempre está sonriendo, bailando, jugando, siempre muestro la mejor cara", por otra parte recordó que la presión no es un problema para él ya que estuvo acostumbrado a eso en México. "Hay mucha presión, pero estoy acostumbrado porque también lo viví en México con el América, el equipo más grande de allá”, dijo.

