'Chicharito' revela en dónde le gustaría jugar al finalizar su contrato este año con el Galaxy

Los Ángeles, Estados Unidos.- El contrato con el Galaxy de Los Ángeles que firmó Javier 'Chicharito' Hernández vence este año, por lo que al final de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS) quedará libre por lo que surge la duda sobre qué seguirá en la carrera del delantero quien seguirá en activo, si volverá o no al futbol mexicano o si buscará llegar a otro equipo en el futbol del extranjero.

A través de sus redes sociales, 'Chicharito' respondió algunas de las preguntas de sus fans entre las que destacó lo qué desea hacer una vez que termine su contrato en el Galaxy y en donde dejó en claro que su deseo es permanecer en el club angelino por lo que buscaría al opción de ampliar su contrato, aunque aceptó que esa decisión de permanecer no dependería solamente de él y la situación podría cambiar.

Créditos: Twitter @LAGalaxy

"Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría. Pero ya saben, que a veces el fútbol y las situaciones no dependen de uno", mencionó Javier Hernández a través de su cuenta de Tik Tok y reiteró que su intención es quedarse en Galaxy para extender su carrera en el club con el que se siente muy identificado.

"Plan A es quedarme aquí, en Los Ángeles, con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS. Ojalá se pueda dar, que podamos llegar a un acuerdo. Me encantaría, pero si no, la vida sigue. Me dolería, porque amo a esta institución. Veremos", expresó el delantero mexicano a sus seguidores por lo que parece que su regreso al futbol mexicano estaría lejos de ocurrir.

Actualmente, el Galaxy se encuentra en su pretemporada preparando su arranque en la temporada 2023 de la Major League Soccer donde 'Chicharito' buscará destacar nuevamente, luego de que en el 2022 estuvo nominado al MVP tras una temporada en la anotó 18 goles y dio tres asistencias en una muestra de que recuperó su nivel.

