Cruz Azul no se queda con las ganas y logra refuerzo extranjero en el cierre de mercado de fichajes

Ciudad de México.- El cierre del mercado de fichajes todavía tuvo bastantes sorpresas para el futbol mexicano y varios clubes aprovecharon para cerrar a sus últimos refuerzos para encarar este Clausura 2023. Entre los equipos que todavía buscaban sumar elementos se encuentra el Cruz Azul, que finalmente logró fortalecer su ofensiva con un fichaje extranjero como se lo había propuesto hace varias semanas.

A través de las cuentas oficiales del club, Cruz Azul Femenil anunció la incorporación de la delantera estadounidense Cori Sullivan, procedente de Washington Womens Soccer de la NCAA y quien fortalecerá al equipo en sus acciones ofensivas. Aunque en Estados Unidos jugaba como delantera, también puede participar desde el mediocampo. La jugadora ya fue registrada y utilizará el número 17 en su camiseta.

Créditos: Twitter @UW_WSoccer

En un breve video en redes sociales, Cori se presentó ante los aficionados, mientras que el club apuntó: "¡Empezando febrero con todo! Cori Sullivan es nueva jugadora de Cruz Azul. Welcome to 'The Machine', Cori Sullivan". En su cuenta de Twitter, el equipo universitario estadounidense desde donde llega también resaltó el contrato profesional de su jugadora. "Otra profesional. ¡Cori Sullivan ha firmado oficialmente con el club mexicano Cruz Azul Femenil!", escribieron.

Sullivan se convierte así en la segunda jugadora extranjera del club junto a la venezolana María Peraza quien es defensa. También es la quinta incorporación de las celestes para este torneo en la Liga MX Femenil junto a Hilary García, Norma Palafox, Ximena Ríos y Alejandra Martínez. La jugadora nacida en Alabama ya tuvo su primera práctica y está a las órdenes del técnico Nicolás Morales para el próximo partido.

Cruz Azul Femenil se ubica actualmente en el puesto siete de la tabla general con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates. Hasta el momento siguen invictas en el certamen. En la próxima jornada enfrentarán a Pumas en juego pactado para el sábado 4 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México (11:00 horas, tiempo del pacífico) en las instalaciones de La Noria.

Fuente: Tribuna