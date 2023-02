¡Orgullo de Sonora! Orlando Piña, el joven cajemense que refuerza a México en la Serie del Caribe

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Orlando Piña es uno de los representantes del estado que se encuentran con Cañeros de Los Mochis representando al beisbol mexicano en la Serie del Caribe que se realiza actualmente en Caracas, Venezuela. El joven nacido en Ciudad Obregón ha destacado en el beisbol desde las categorías menores hasta llegar a la representación internacional de una novena mexicana.

Formado en la Academia de los Diablos Rojos del México, Piña destacó desde temprana edad jugando en la Liga Norte hasta debutar a los 18 años con el equipo de la capital. en el que estuvo hasta 2018 para después pasar a los Guerreros de Oaxaca, desde donde tras un papel destacado logró dar el salto a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en 2019 para jugar con los Yaquis de Obregón en su ciudad natal.

Créditos: Internet

"Yo tenía muchas ganas de jugar en el Pacífico, me dan la sorpresa de que me cambian a Yaquis y desde luego que cumplir el sueño de jugar en casa me motivó mucho y me ayudó a tener un buen año. El hecho de que conozcas al manager, que juegues con compañeros con los que llevas trabajando mucho tiempo también te da mucha confianza", mencionó sobre su arribo al equipo de su ciudad en una entrevista con El Imparcial.

En su temporada debut el nacido en Ciudad Obregón jugó en 45 encuentros donde anotó 20 carreras, impulsó 20 y pegó 4 cuadrangulares, para un promedio de bateo de .245 AVG números con los que sorprendió. Tras un par de años en Yaquis, pasó a Algodoneros de Guasave con los que en este 2022 tuvo una temporada destacada en la que llegó a disputar el juego por el título en la LMP.

Nuevamente sus buenas actuaciones lo llevaron a ser considerado para formar parte de los Cañeros de Los Mochis como uno de sus refuerzos para la Serie del Caribe 2023 donde México ya jugó su primer encuentro en el que obtuvo la victoria, juego en el que tuvo actividad Orlando, quien podría repetir en el juego de mañana ante Curazao.

Fuente: Tribuna, El Imparcial, El Sol de Sinaloa, AGP