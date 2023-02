Jürgen Klopp lanza polémica declaración sobre el último Liverpool vs Real Madrid

Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- El Liverpool y el Real Madrid se enfrentarán en el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League en un nuevo partido en este torneo, después de que los merengues los vencieran en la Final pasada, juego que recordó el técnico del equipo inglés, Jürgen Klopp, quien no tuvo los mejores comentarios para ese duelo por lo que causó cierta sorpresa con sus declaraciones.

El entrenador alemán dijo que no había vuelto a ver el último partido ante el cuadro español que se impuso por la mínima diferencia para llevarse el título y dijo haber recordado por qué, ya que le pareció "una tortura". "Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo", mencionó.

"Podíamos haber ganado aquel partido, pero no lo hicimos. Ahora tenemos más experiencia. Antes de la final, los otros partidos fueron en un campo de entrenamiento (el Alfredo Di Stéfano) y en un Anfield vacío. Eso ya es historia", agregó Jürgen Klopp en la conferencia previa al partido de mañana e uno de los partidos más atractivos por la calidad de los dos equipos que se enfrentarán.

Por otra parte, los 'Reds' llegan a este encuentro tras una buena racha en la que tienen dos partidos ganados de manera consecutiva, por lo que el técnico resaltó que se juegue en este contexto y no en las dos semanas previas cuando sumaron tres partidos sin ganar, incluyendo dos derrotas sorpresivas en la liga que hicieron saltar dudas. Además, para este encuentro recuperan a Virgil van Dijk, quien es un jugador importante en al defensa.

"Estoy muy contento de que podamos jugar este partido ahora en lugar de hace dos semanas. Tenemos que jugar un gran partido, dos en realidad. En estos últimos partidos hemos parecido más un equipo y ahora hay que demostrarlo de nuevo. Necesitamos resultados, sin dudas", expresó Klopp. Con estas sensaciones el equipo inglés busca dar el primer paso en Anfield para tratar de seguir en el torneo.

