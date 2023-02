La insólita nueva declaración de Dani Alves; mañana día clave en que podría salir de prisión

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El futbolista brasileño Dani Alves ahora cambió su declaración nuevamente en su intento por tratar de demostrar su inocencia en el caso de agresión sexual del que fue acusado a principios de este año. Ahora sorprendió con sus declaraciones en donde se presenta como víctima del caso y en donde aseguró que quería proteger a la joven, según informó este día la prensa española.

De acuerdo con el diario ARA de Catalunya en una nueva versión de los hechos, la cuarta ocasión que modifica su declaración el brasileño, éste habría dicho que buscaba proteger a la chica. "Yo la verdad es que quería proteger a esta señorita", habría dicho el jugador según las fuentes consultadas por el medio español, y además habría mencionado que fue ella quien fue hacia él y que no la habría tocado por lo que se presentó como víctima.

"Fue directa hacia mí. Yo no toqué a esa chica", habría dicho el jugador de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio ARA. Desde su primera declaración sobre el caso ha cambiado muchas versiones, entre las que destacan que primero dijo no conocer a la joven, después dijo haber mentido para no afectar su relación hasta la aceptación de que si hubo contacto sexual con la víctima, pero que había sido consentido y ahora se suma esta nueva versión.

Por otra parte, la prensa española informó sobre la posibilidad de que este martes continúe su proceso fuera de prisión, tras el recurso presentado por su defensa. de acuerdo con el diario Marca sería este martes cuando podría salir de prisión si es que la audiencia de Barcelona anuncia que puede seguir bajo medidas cautelares por lo que abandonaría la prisión de Brians 2 donde cumple un mes recluido.

Entre las medidas esta la posibilidad de llevar un pulsera telemática que le permitirá a la justicia conocer su ubicación y asegurarse de que no se acerque a la víctima, además de la posibilidad de entregar los pasaportes con los que cuenta (español y brasileño) para evitar el riesgo de fuga que teme la fiscalía.

