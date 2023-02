"Quisiera matar a esa persona": Polémico luchador mexicano revela que fue víctima de abuso

Ciudad de México.- Hace unos meses, el luchador mexicano 'Shocker' fue tendencia en redes sociales por presuntamente haber intentado suicidarse al interior de una celda en el estado de Chiapas, luego de ser detenido por alterar el orden público y haber agredido a automovilistas. Ahora, de nuevo ha desatado polémica en el mundo del deporte debido a que hizo una fuerte declaración: en sus peores días, fue víctima de abuso sexual.

En una entrevista con el comunicado Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión, el atleta tapatío reveló que hace unos años, cuando estaba en su peor crisis a causa de las drogas, aceptó tener relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero; esta persona, quien abusó de su vulnerabilidad y estado mental, fue un promotor a quien el 'Shocker' "quisiera matar".

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

'Shocker' fue detenido en Chiapas el año pasado. Foto: Internet

Cabe mencionar que el luchador originario de Guadalajara, Jalisco, nunca había hablado de este hecho, debido a que el simple recuerdo lo llena de rabia, según lo declarado a Gustavo Adolfo Infante. Asimismo, mencionó que involucrarse con Víctor Quiñones, el empresario que abusó de él, le causó muchos problemas con sus compañeros, pues estos comenzaron a especular que era homosexual.

Yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero, yo me metí con un hombre. Muy drogado y muy borracho, pero yo lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaban que yo era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo, todavía, hasta la fecha me acuerdo y quisiera matar a esa persona”, confesó 'Shocker' en la entrevista para Imagen Televisión.