Aaron Judge lanza advertencia sobre la posibilidad de superar los 62 cuadrangulares este año

Florida, Estados Unidos.- Las expectativas son altas respecto a Aaron Judge, quien la temporada pasada estableció un nuevo récord después de los 62 cuadrangulares que conectó con los New York Yankees en la temporada regular, una marca que ayudó a mostrar la gran temporada que tuvo donde también fue elegido jugador más valioso por lo que este 2023 la posibilidad de superarse está latente, pero también se ve difícil.

Sobre la posibilidad de superar su temporada 2022 de la Major League Basseball (MLB), Aaron Judge opinó que “nunca se sabe”. Dejando así abierta la oportunidad de tener una gran temporada en al que al menos espera acercarse a lo hecho el año pasado. “Realmente no me gusta ponerle un número. Simplemente me gusta salir y tratar de controlar lo que puedo controlar, pero nunca se sabe lo que podría pasar. Entonces, veremos alrededor de 62”, dijo Judge ante los medios de comunicación.

“El año pasado fue divertido perseguir la historia y tener esos momentos. Cada vez que jugamos en Nueva York siento que estás persiguiendo la historia. Nunca es un juego de niños en el Bronx, eso es seguro. Tienes que aceptar esos desafíos”, agregó 'El Juez' en su intervención con la prensa en Tampa, Florida donde los New York Yankees están haciendo sus primeros trabajos de pretemporada.

Para el manager del equipo, Aaron Boone, igualar o superar ese récord no incidirá en su nivel, pues confía en que tendrá una campaña de MVP. “Creo que lo más importante para él es asegurarse de que va al poste y mantenerlo saludable. Si ese es el caso, la grandeza encontrará su camino. Ya sea que no sean 60 jonrones otra vez o 62 jonrones otra vez o lo que sea, si está saludable, saldrá y tendrá una temporada de calibre MVP. No hay duda en mi mente de eso”, dijo.

Para este 2023 Aaron se encuentra en otra posición dentro de la organización neoyorquina, donde fue nombrado como el décimo sexto capitán en la historia del equipo y firmó un jugoso contrato de 360 millones de dólares. Además, sobre el equipo se mantiene la presión de cada año de llegar a la Serie Mundial en busca de un título que no han conseguido desde el 2009 por lo que ese será un factor más a tomar en cuenta para el equipo.

Fuente: Tribuna, AP, NY Post