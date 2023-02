Clavadistas mexicanos piden ayuda a World Aquatics ante incertidumbre rumbo a París 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un grupo de clavadistas mexicanos pidieron ayuda a World Aquatics (La Federación Internacional de deportes acuáticos) ante la incertidumbre generada por el conflicto que mantiene un comité estabilizador al mando de la Federación Mexicana de Natación (FMN), designado por la propia federación internacional y que no reconoce la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Esta situación a provocado incertidumbre en cuanto a los procesos de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 por lo que preocupa a los clavadistas mexicanos que pidieron la intervención de las autoridades deportivas internacionales en una carta que se dio a conocer este día, pero que fue enviada el pasado 15 de febrero y que está firmada por destacados deportistas como Alejandra Orozco, Gabriela Agundez, Melany Hernández, María José Sánchez, Jahir Ocampo, Juan Manuel Celaya, Iván Bautista, entre varios más.

“El día de hoy, en México, las y los clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no está en nuestras manos. Por ello, le exponemos la situación de incertidumbre en que nos encontramos pues no tenemos certeza y claridad en nuestro proceso de preparación para asistir a los juegos olímpicos de París 2024.

“Por todo lo anterior, solicitamos su valiosa intervención para: definir nuestro ciclo olímpico; que concluya a la brevedad el conflicto entre las autoridades deportivas mencionadas; y, se nos dé certeza y tranquilidad para continuar nuestra preparación", mencionaron los deportistas mexicanos. Por la tarde, los clavadistas también expusieron su problema ante la Cámara de Diputados donde también solicitaron la ayuda de las autoridades.

“El hecho de hacer la carta fue para aclarar nuestra situación, la hicimos nosotros en conjunto sin ayuda de nadie. Es para mostrar nuestra posición y hacerles saber nuestro sentir, nadie esta detrás de esto, venimos aquí porque Rommel Pacheco nos abrió las puertas y nos apoya para que esto pueda llegar a más", dijo Jahir Ocampo en palabras recogidas por el portal mediotiempo.

Fuente: Tribuna