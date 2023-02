Real Madrid podría ser el primer clasificado para el Mundial de Clubes de 32 equipos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Real Madrid apenas fue campeón en la última edición del Mundial de Clubes y posiblemente se encamine a ser el primer clasificado a la edición de 2025, cuya sede todavía se desconoce y que tendrá un nuevo formato con 32 equipos, esto según información del diario británico The Times que considera al equipo merengue como uno de los 12 participantes que tendrá disponibles la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA).

Fuentes explicaron al rotativo británico que ocho invitados de la UEFA se clasificarán al torneo de acuerdo a la posición que ocupen en el ranking de clubes del organismo, mientras que los cuatro equipos restantes clasificarán como campeones de las últimas cuatro ediciones de la Champions League previas al Mundial de Clubes de 2025, es decir que irían los campeones de las ediciones de 2022 en adelante y el Real Madrid como campeón de ese año sería el primer clasificado.

Créditos: FIFA.

Otro aspecto a considerar de acuerdo a la información antes mencionada, es que la UEFA implementará la condición de que no podrá haber más de dos representantes por país. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) todavía no ha definido la sede del torneo, pero The Times reveló también que ésta podría ser en Estados Unidos debido a que se jugaría previo a la Copa del Mundo de selecciones de 2026.

El nuevo Mundial de Clubes fue confirmado por la FIFA hace unos días durante la última reunión del consejo donde también revelaron la lista de cupos para cada confederación participante. La Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) le fueron asignados cuatro cupos, la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) contará con seis plazas, la Confederación Africana de Futbol (CAF) tendrá también cuatro equipos.

Mientras que la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) tendrá un lugar. Además está reservada una plaza para el equipo del país anfitrión. Para este 2023 el Mundial de Clubes todavía se jugará bajo el formato conocido en el que clasifican los campeones de cada confederación y el equipo del país anfitrión que en este caso será Arabia Saudita.

Fuente: Tribuna, EFE, The Times