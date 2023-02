'Checo' Pérez recibe elogios de Helmut Marko previo al Gran Premio de Bahréin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de Fórmula 1 ya está por comenzar con el Gran Premio de Bahréin y nuevamente existe una oportunidad para que Sergio 'Checo' Pérez tenga una participación destacada. Justo previo a la competencia, el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, elogió al mexicano por una actitud que tuvo ante su compañero de equipo y campeón Max Verstappen y que no tiene que ver con los problemas que hubo entre ambos.

Marko destacó el crecimiento de 'Checo' y también la resistencia que tuvo ante un compañero como Max Verstappen destacando que no desistió pese a estar ante el que considera un rival que lo supera en velocidad. Para el asesor de Red Bull, el mexicano está creciendo a la par del actual campeón.

"Sergio está creciendo junto con Max (Verstappen). Primero tienes que aguantar a un compañero de equipo como Verstappen durante tres años. Sergio no se rompió, eso ya es un logro fuerte. Pero en términos de velocidad, Max es probablemente claramente superior en toda la temporada", dijo en palabras para Kronen Zeitung. Por otra parte, también habló de lo que le podría esperar en la siguiente temporada a Verstappen.

Sobre como podrá ser la nueva campaña consideró que el neerlandés lucirá más confiado ahora que es un piloto más experimentado: "Veremos a un Max aún más confiado debido a su experiencia. La forma en que ha evolucionado es notable. También se ha convertido en un verdadero cuidador de neumáticos y tiene una visión general increíble en la carrera", agregó Marko sobre el piloto de su escudería.

La temporada de Fórmula 1 2023 comenzará el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. En total habrá 23 carreras, pues el Gran Premio de China quedó descartado ya que el país asiático declinó organizar. Las pruebas previas al inicio de la temporada se realizarán en el mismo país sede del primer GP y los días en los que participará el mexicano a bordo del RB19 ya quedaron definidos..

Fuente: Tribuna, Marca, Kronen Zeitung