Hugo Sánchez explota contra Cruz Azul tras elección del 'Tuca'; estos fueron los motivos

Ciudad de México.- El entrenador mexicano Hugo Sánchez era uno de los candidatos para la dirección técnica de Cruz Azul, incluso asistió a una entrevista para presentar su proyecto a la directiva. Aunque era uno más en una amplia lista por lo que competía con varios técnicos experimentados del futbol mexicano y finalmente no fue el elegido para tomar el cargo, ya que se decidieron por Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Ante esto, Hugo Sánchez, se mostró decepcionado con el Cruz Azul, pero no por no haber sido seleccionado para el cargo, sino por las formas en las que se enteró que había quedado descartado ya que fue a través de los medios de comunicación que supo de la decisión de los celestes por lo que mencionó que cuando un equipo tiene clase, se le avisa a los candidatos sobre si ya no fueron considerados.

"Tristemente, no me llamaron ni avisaron a mi gente para informarnos que el elegido era 'Tuca', a mí me llamaron para una entrevista, los planes que ya les había dicho anteriormente", mencionó Sánchez durante su intervención en el programa Sportscenter de ESPN donde participa como analista. "Lo normal y lo lógico es que cuando hay clase, categoría y estilo, pues regularmente lo que hacen antes que se entere por los medios de comunicación.

"Resulta que te llaman y te avisan: 'Fíjate que hemos elegido a esta persona porque creemos que es lo más conveniente, gracias por venir, gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo' y de esa manera... es algo que me sorprende porque un equipo grande tiene que manifestarse como equipo grande, le deseo mucha suerte al Cruz Azul, le deseo suerte al 'Tuca', que todo vaya bien en el Cruz Azul", declaró el exfutbolista mexicano.

Por otra parte, Hugo destacó la trayectoria del 'Tuca' y su experiencia que le ha ayudado a triunfar en el futbol mexicano en diferentes etapas. "Por algo decidieron que fuera él, me imagino que su madurez, su sabiduría ha pesado tanto, no en las últimas temporadas que ha tenido como técnico porque en sus mejores momentos fueron con Tigres, aparte de haber hecho un buen papel con Pumas y Chivas con los que fue campeón", agregó.

