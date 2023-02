Romelu Lukaku se viste héroe y le da el triunfo al Inter sobre el Porto en la Champions League

Comparta este artículo

Milán, Italia.- Romelu Lukaku fue el héroe para el Inter de Milán al marcar el gol que les dio la victoria en los últimos minutos del partido con lo que su equipo ganó 1-0 al Porto en el partido de ida de los Octavos de Final disputado en el estadio Giuseppe Meazza en un juego muy igualado que tuvo de todo y que tuvo oportunidades claras para ambos bandos que por lo mostrado prometen un buen partido en la vuelta.

Ambos equipos tuvieron opciones desde el primer tiempo, el Porto con una jugada elaborada en donde Onana alcanzó a poner la rodilla y el Inter con un remate de cabeza que no entró gracias a un reflejo del portero portugués que alcanzó a meter la mano en el momento justo. El juego tampoco estuvo exento de otros detalles como que casi se arma una bronca entre ambos clubes luego de que los italianos reclamaran un fairplay.

En la segunda mitad André Onana rescató al Inter en dos ocasiones, primero al desviar a dos manos un remate de Taremi y después al sacar dos veces la pelota en jugadas cantadas de gol, tras una contra del Porto que utilizó esto como su mejor arma, pero el camerunés evitó la caída de su marco. Al 78' el Porto se quedó en desventaja luego de que Otavio viera la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado.

Con la ventaja de jugadores en el campo el Inter buscó el gol de la victoria y fue en los últimos minutos que lo encontró. Al 86' Romelu Lukaku se levantó entre los defensores y remató de cabeza, pero el balón pegó en el poste. En el rebote el belga no falló y de derecha mandó al fondo para lograr el tanto de la victoria. "La Champions League es importante. Hay partidos muy difíciles, pero luchamos y luchamos. Me alegro por Lukaku, no fue fácil para él después de la lesión. Ahora está demostrando que es capaz de hacer milagros, es fundamental para nosotros", dijo Calhanoglu al final del partido.

"Los dos porteros han estado muy bien esta noche. Estoy muy contento por Onana, ha hecho paradas muy buenas. Siempre trabaja duro y está haciendo una temporada muy buena", añadió el turco sobre los arqueros en palabras para la los medios oficiales de la UEFA.

Fuente: Tribuna