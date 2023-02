Rummenigge sobre el caso Barcelona: "Cuando jugábamos en España sentía una sensación extraña"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de honor del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ha sido la última figura en pronunciarse respecto al polémico caso del Barcelona que está siendo investigado por una serie de pagos a una empresa propiedad del exárbitro José María Enríquez quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), según lo revelado por el programa Qué t'hi jugues de la Cadena SER Catalunya hace unos días.

Ante esto, el ahora directivo alemán mencionó que no fue una noticia que le sorprendiera y generó más curiosidad cuando se refirió a que siempre que jugaban en España le daba una sensación extraña, sembrando así más dudas sobre el polémico caso que ha sacudido el futbol español y ha generado todo tipo de reacciones que cuestionaron la naturaleza de los hechos y han pedido que se esclarezcan.

Créditos: Twitter @FCBarcelona_es

"Me creerían si les dijera que me reí cuando leí esta noticia. Pero no me sorprende: cada vez que jugábamos en España sentía una sensación extraña", dijo Rummenigge en una entrevista para el diario italiano Il Corriere dello Sport en donde también calificó la situación como algo inaceptable. "Son cosas inaceptables que no sólo afectan al torneo nacional. También hay que abordar muy seriamente la cuestión arbitral. Y el respeto", agregó.

Otro de los temas que tocó fue el de la Superliga, torneo que varios de los equipos más poderosos deportiva y económicamente, están intentando realizar y que considera que se trata de un proyecto en el que se busca obtener ingresos rápidamente. "No es casualidad que la idea surgiera de tres clubes con enormes problemas de liquidez. Pretendían obtener ingresos importantes rápidamente.

"Ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos, pero el fútbol no soportaría un cambio tan radical. Lo que tiene que cambiar, y rápido, es el Fair Play Financiero, tendrá que ser más estricto", opinó el dirigente y exjugador de la selección alemana y del Bayern Munich.

