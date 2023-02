Cruz Azul presenta a Ricardo Ferretti y confirma cambios en su estructura deportiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya se sabía de la llegada de Ricardo Ferretti quien desde ayer firmó con Cruz Azul, el equipo presentó oficialmente al entrenador brasileño en una conferencia de prensa donde además confirmó algunos cambios en la estructura del equipo, desde la parte directiva hasta la categoría Sub 20 donde también habrá nuevo entrenador a partir de ahora que el 'Tuca' ha asumido el cargo.

El cuerpo técnico de Ferretti en 'La Máquina' quedó conformado por Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno, hasta hace un día técnico interino y entrenador de la categoría Sub 20. Por lo tanto este movimiento obligó también a determinar a un sustituto para Moreno y será ahora Joel Huiqui quien se encargue de dirigir a los juveniles celestes. Por otra parte también hubo un cambio en la dirección deportiva que estará a cargo de Óscar Pérez.

En su presentación Ricardo Ferretti reiteró el gusto de dirigir a uno de los equipos grandes del futbol mexicano y descartó ponerse un plazo fijo en el equipo. “No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a donde llegamos", dijo el 'Tuca' en declaraciones recogidas por ESPN.

“Uno de los cuatro grandes del futbol. Qué más honor puedes tener como trabajador, empleado, entrenador de una institución tan grande. Cuántos no quisieran estar en mi lugar. Llegó al mil por ciento porque como decía antes, no vivo del pasado ni del futuro. El pasado pasó y el futuro no llega. Lo que pasó se queda en el pasado y vivo el hoy. No he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento”, expresó el entrenador.

Por su parte, Óscar Pérez aseguró que pondrá todo su parte para llevar al equipo a los primeros lugares. "Trataré de poner todo de mi parte para que funcione de la menor manera, que el equipo sea protagonista y busque campeonar volviendo a las bases con disciplina, trabajo y dedicación. Al final nos inclinamos por Ricardo porque nos gusta cómo dirige a sus equipos", expresó en declaraciones citadas por el portal Mediotiempo.

Fuente: Tribuna, ESPN, Mediotiempo