Ignacio Quintana, el DT que representará a México en la Copa del Mundo Femenil 2023

Ciudad de México.- En un año difícil para las selecciones nacionales mexicanas, una de las tantas competencias importantes a las que no se pudo lograr la clasificación fue a la Copa del Mundo Femenil de este año; sin embargo, sí habrá representación de México este verano al menos desde la banca, ya que el director técnico Ignacio Quintana estará presente al mando de la selección de Panamá con la que recientemente hizo historia.

La selección de Panamá venció a Papúa Nueva Guinea y a Paraguay en el partido definitivo por la clasificación para asegurar por primera vez su lugar en el Mundial Femenil, de la mano del entrenador mexicano que contó con una base de jugadoras destacadas de la liga local y un buen número de futbolistas que destacan en sus clubes en países como México, Colombia, Portugal , Estados Unidos, España, Costa Rica e Italia.

Quintana es poco conocido en México, pero cuenta con una amplia experiencia en futbol femenil, mismo que ha desarrollado en Centroamérica ya que su intención siempre fue desarrollar una carrera en el extranjero. “No hubo una oportunidad para buscar a la FMF, y tampoco es que me hayan cerrado la puerta. Nunca me acerqué a un club ni a la federación, mi intención era salir al extranjero”, mencionó el estratega en una entrevista para el periódico La Jornada, días antes del inicio del torneo reclasificatorio.

En su experiencia el futbol femenil de la Concacaf es complejo por la diferencia que existe y recordó que pese a que el Tri no clasificó se mantiene como referente por lo que hay aspectos que busca replicar ahora en Panamá. “La región es compleja, hay mucha diferencia. Aun cuando México no clasificó al Mundial sigue siendo referente, queremos copiar muchas cosas, pero no se puede todo por el espacio, la inversión y patrocinios”, señaló en la misma entrevista.

Panamá ahora quedó en el grupo F donde enfrentará a rivales experimentadas y complicadas como la selección de Francia, cuya base de futbolistas han sido campeonas de la Champions League, además de Brasil, una de las selecciones más fuertes del mundo, y finalmente Jamaica que cuenta con la mejor generación de su historia con jugadoras que destacan en Inglaterra.

