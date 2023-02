¡Otra vez! Barcelona es eliminado de la EL y suma un nuevo año sin ganar en Europa

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La crisis europea del Barcelona se alarga un año más, luego de que el Manchester United lo venciera 2-1 en el partido de vuelta del play off de la Europa League disputado en el Estadio de Old Trafford. El marcador global quedó 4-3 en favor de los 'Red Devils' y así el equipo blaugrana se queda al margen de un posible título europeo que no logran conquistar desde el año 2015 cuando ganaron por última vez la Champions.

Jules Kounde defensa del Barcelona, se dijo decepcionado por perder la posibilidad, pues dijo que uno de los objetivos del club era ganar este torneo. “Es muy doloroso. Queríamos pasar de ronda. Hemos hecho una buena primera parte, pero el empate ha llegado muy pronto tras el descanso. Estamos decepcionados. Hay que dar crédito al United, que ha subido una marcha más en la segunda parte. El objetivo era ganar la Europa League, estoy muy decepcionado”, dijo en declaraciones al canal Movistar+.

Para hacer aún más doloroso el resultado, fue el Manchester United el equipo que vino de atrás para darle la vuelta al partido y quedarse con la clasificación. Robert Lewandowslki había adelantado al club español al minuto 18 gracias a un penalti con lo que se llevaron la victoria al descanso, pero apenas regresaron al campo y Fred empató el marcador con un potente remate a la izquierda de Ter Stegen, tras asistencia de Bruno Fernandes.

Finalmente al 73', el brasileño Antony puso el gol que les dio la victoria. Tras un par de rebotes defensivos, el balón le llegó al atacante que de parte interna mandó el balón al fondo desde la esquina del área grande. Con esta eliminación, al Barcelona solo le quedan los dos torneos de casa donde aún queda con vida. En Copa está en Semifinales y en la liga es líder de la competencia. Para el Manchester es un triunfo que reafirma el buen momento en el que se encuentran.

“Creo que el 1-1 nos hace mucho daño. Nos ha costado en la segunda parte. Teníamos el partido controlado tras una buena primera parte. La eliminatoria ha sido muy igualada. Es una decepción muy grande para nosotros, es una pena. Creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, pero enfrente teníamos un gran equipo”, mencionó por su parte Xavi Hernández, técnico del Barca tras la derrota.

Fuente: Tribuna