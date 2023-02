Sergio Ramos ya no jugará con la selección de España tras recibir un fuerte mensaje del DT

Comparta este artículo

París, Francia.- Sergio Ramos, actual futbolista del Paris Saint Germain y uno de los jugadores más importantes de la selección de España que logró la Copa del Mundo y dos Eurocopas, informó que no volverá a vestir la camiseta del combinado europeo luego de un mensaje que recibió del nuevo entrenador Luis de la Fuente que lo obligó a anunciar su retiro y deja cerrada cualquier posibilidad de volver a ser convocado en un futuro.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Sergio Ramos mencionó que recibió la llamada del entrenador de España quien le comunicó que no contará con él, aun cuando muestre un buen nivel en el PSG, por lo que se despidió de la selección y lamentó que su trayectoria en el equipo terminara de esta manera que consideró injusta. Además, reclamó los valores y la justicia en el futbol que siente, no han sido para él.

"Ha Ilegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la Ilamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja.

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad.

"Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mi, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol", lamentó Ramos quien recientemente se perdió la Copa del Mundo, pero la llegada del nuevo entrenador y su nivel actual en el PSG le daban la esperanza de volver a jugar, pero ya no será así.

Fuente: Tribuna