¿'Chicharito' se pierde el Galaxy vs Los Angeles FC y la temporada? El delantero habló al respecto

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javier 'Chicharito' Hernández no podrá formar parte del inicio de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) con el Galaxy debido a una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha que sufrió durante el entrenamiento del pasado martes por lo que quedó descartado para el importante encuentro de la semana 1 ante Los Angeles FC de su compatriota Carlos Vela.

Aunque no hay un tiempo oficial estimado sobre el tiempo que permanecerá fuera de las canchas, el delantero se pronunció sobre su lesión y dijo que las sensaciones no son positivas y que no podrá estar un tiempo con el equipo por lo que no solo podría perderse al encuentro entre Galaxy y Los Angeles FC, sino más juegos de temporada, no obstante se mostró positivo y pidió apoyar al club este fin de semana.

Te podría interesar Deportes 'Chicharito' revela en dónde le gustaría jugar al finalizar su contrato este año con el Galaxy

Créditos: Instagram

"Muchas sensaciones no tan positivas por la lesión que me impedirá estar un tiempo con mi equipo. Nos toca apoyar y alentar de otra manera, este sábado todos juntos apoyemos a nuestro equipo para arrancar la temporada de la mejor manera", escribió Hernández a través de su cuenta de Instagram. Queda esperar a la evolución de la lesión del delantero mexicano que en la última temporada mostró un buen nivel de juego.

Este fin de semana arranca una nueva temporada de la MLS donde el plato fuerte es el encuentro entre los clubes angelinos que en los últimos años se ha denominado como el 'clásico del tráfico', mismo que ha empezado a despertar el interés de los aficionados. Este juego será el primero en el que el campeón vigente, Los Angeles FC, comiencen la defensa del campeonato que por primera vez en su historia ganaron la temporada pasada.

¿A qué hora y dónde ver Galaxy vs Los Angeles FC?

LA Galaxy vs Los Angeles FC

Día : sábado 25 de febrero

: sábado 25 de febrero Hora : 20:30 horas tiempo del centro de México (19:30 horas, tiempo del pacífico)

: 20:30 horas tiempo del centro de México (19:30 horas, tiempo del pacífico) Transmisión: Apple TV

Fuente: Tribuna