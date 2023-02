¡Confirmado! El club que quiere dar la sorpresa y fichar a Lionel Messi próximamente

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita entre que no ha firmado una renovación de contrato con el Paris Saint Germain y que recientemente se le vio en Barcelona, sin embargo, ya hay un equipo que ha confirmado su interés por ficharlo y podría llevar al argentino por primera vez a un club fuera del continente europeo y acercarlo incluso a un enfrentamiento con el futbol mexicano.

El Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) podría adquirir al campeón del mundo, así lo reveló su entrenador Phil Neville quien no ocultó el interés del equipo y su ilusión por poder fichar a Leo en el futbol estadounidense, pero además no sería la única figura que estarían buscando fichar, ya que también aceptó el interés por Sergio Busquets, actual futbolista del Barcelona y excompañero del argentino.

Créditos: Twitter @InterMiamiCF

"No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", admitió el entrenador inglés del Miami en declaraciones al diario The Times. "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de futbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego.

"Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos”, agregó Neville quien también advirtió que la vida en el equipo estadounidense cambiaría por las circunstancias de tener a una figura tan importante como el futbolista, pero aceptó que sería un gran reto. "La vida cambiará. Las cosas serán diferentes. Los árboles podrían tener que ser más grandes (cerca del campo de entrenamiento). La seguridad podría tener que ser más estricta.

"El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser a lo que aspiramos ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío", dijo el entrenador inglés. De manera indirecta el argentino también podría tener un acercamiento al futbol mexicano, debido a los posibles enfrentamientos en torneos internacionales.

Fuente: Tribuna, The Times