Documental revela el momento en que 'Checo' Pérez pudo haber quedado fuera de Red Bull

Ciudad de México.- Desde que llegó a Red Bull Racing, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha tenido que luchar contra la presión de mostrar buenos resultados y en el camino se ha encontrado con todo tipo de inconvenientes y aunque ahora su trabajo se ha considerado destacado, hubo un momento en el que estuvo a punto de quedar fuera de la escudería austriaca por decisión de Christian Horner, jefe del equipo.

En el capítulo de estreno de la serie documental 'Drive to survive' de la plataforma Netflix, se observa un momento en el que Horner analiza una de las participaciones del piloto mexicano en la temporada 2018 donde advierte que de no mostrar un mejor rendimiento, así como un buen trabajo en equipo el mexicano ya no iba a formar parte del equipo de Fórmula 1, demostrando la presión que tenía encima el mexicano.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo”, expresó Horner en ese momento del capitulo de la serie documental que estuvo dedicado al mexicano.

La 'amenaza' también la hizo extensiva Max Verstappen, quien al igual que el jefe de Red Bull advirtió al mexicano sobre la necesidad de mejorar su rendimiento, por lo que el mexicano tuvo que superarse para llegar a convencer a todos los elementos del equipo. “Tuve algunos compañeros: Pierre (Gasly), Alex (Albon). A veces fue difícil cómo se manejó el tema, pero por otro lado es muy simple: si no rindes bien estás fuera. Hay muchos otros pilotos talentosos que también merecen una oportunidad”, comentó Verstappen.

Actualmente 'Checo' ha mejorado y ha destacado en los últimos años, sobre todo en el pasado y este día ya tuvo la oportunidad de sumar sus primeros kilómetros de cara a la temporada 2023 en el Gran premio de Bahréin que se realizará el 5 de marzo en el circuito de Sakhir.

