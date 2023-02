Luis Chávez rompe el silencio sobre su fichaje fallido con equipo de Países Bajos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Luis Chávez mantiene intacto el sueño de jugar en Europa y este mercado de invierno estuvo a punto de cumplirlo luego de que el Pachuca recibió una oferta del Feyenoord de la Eredivisie; sin embargo, el fichaje no se concretó debido al poco tiempo que hubo tras el envío de la oferta final por lo que cabía la posibilidad de que no se alcanzara a realizar la transferencia y los clubes desistieron.

Tras lo ocurrido, Luis Chávez aceptó que se molestó debido a que se trataba de cumplir uno de sus sueños, pero finalmente aceptó lo ocurrido y ahora se mantiene enfocado en seguir jugando en Pachuca a la espera de otra oportunidad de emigrar. "La oferta llegó un poco tarde y no se pudo concretar por temas extras a mí o a los clubes. No quisieron al final arriesgarse a que se hiciera y que se quedara sin poder meter el registro”, expresó en entrevista con TUDN.

Créditos. Twitter @Tuzos

“Al principio me molesté. Estaba un poco enojado y ya después acepté que si no era para mí, no era, no hay que meternos de lleno en eso y pensar en lo que sigue y ahora esperar que se abra otra oportunidad”, agregó el mediocampista quien dijo que desde su renovación les dejó en claro su intención de salir aunque aceptó que entiende la parte del cuadro hidalguense sobre esperar una oferta que también les beneficie.

“Se los planteé desde hace muchos meses, cuando renové, aunque también sé que si llega una oferta baja tienen que cuidar su inversión. Sé que también tienen sus intereses, así como yo los míos y ahora espero que si llega una oferta, llegue algo que ellos pudieran considerar bueno para dejarme ir”, mencionó Chávez quien por otra parte también habló del nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, a quien conoce y está agradecido.

"Cocca, junto con Miguel Herrera, fueron de los dos entrenadores que más confianza me dieron cuando estuvieron en el banquillo en Tijuana. Agradecido, me tocó estar con él en el All Star en Estados Unidos y también me dio la confianza de jugar un ratito. Fueron los que más confianza me dieron cuando estuve en Xolos", agregó.

