¿Ventaja para Chivas? Tigres sufrirá sensible baja para el partido contra el Guadalajara

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Tigres recibe a las Chivas en la siguiente jornada y lo hará sin la posibilidad de contar con uno de sus mejores jugadores, quien se recupera de una lesión, así lo confirmó el entrenador del equipo felino, Marco Antonio 'Chima' Ruiz en la conferencia de prensa previa al partido por lo que armará su alineación con esa ausencia en mente para enfrentar al equipo rojiblanco.

El delantero André-Pierre Gignac no tendrá su regreso en el partido contra el Guadalajara, pese a haber estado en el entrenamiento, ya que el 'Chima' Ruiz decidió no arriesgarlo en el juego de mañana y prefiere que se concentre en su recuperación para que esté listo en su siguiente compromiso, de tal forma que el atacante titular en ese partido será Nicolás Ibáñez como lo ha sido ante la ausencia del francés.

Créditos: Twitter @TigresOficial

"Él (Gignac) va bien, es un gran profesional, él tiene que tener la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, pero entendió que lo mejor es seguir con esta rehabilitación en estos días pensando en el siguiente partido”, dijo el entrenador de los Tigres en la conferencia de prensa previa al partido. Por otra parte, también comentó sobre el regreso de Ricardo Ferretti, con quien compartió en Tigres, a la dirección técnica.

“Me da mucho gusto, todo mundo sabe la relación que tenemos, es un persona muy querida en mi vida, me da mucho gusto, he tenido contacto con él y sé que tenía ganas de dirigir y no me queda más que felicitarlo”, comentó Ruiz sobre el 'Tuca' Ferretti que estará al frente de Cruz Azul desde este fin de semana.

Otro aspecto que tocó el 'Chima' fue la evolución de Diego Lainez en el equipo y mencionó que lo ha visto bien. “Diego lo veo bien, con mucha disposición, venía de tener pocos minutos. Es un jugador que conozco muy bien, la idea es llevarlo de menos a más y que esté peleando la titularidad como cualquier otro del plantel”, dijo.

Fuente: Tribuna, Excélsior