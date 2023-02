Exentrenador de la Selección Mexicana sufre enfermedad que lo obliga al retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su paso por la Selección Mexicana de futbol donde no pudo mantenerse durante todo el ciclo mundialista para el que estaba contemplado, el entrenador sueco Sven-Goran Erikkson continuó su carrera en el futbol europeo; sin embargo, ahora una enfermedad lo ha obligado a retirarse de sus actividades y tomarse un tiempo para recuperar su salud por lo que se alejará del futbol.

El exentrenador y que actualmente se desempeñaba en un puesto directivo en el IF Karlstad de su país, no podrá seguir sus actividades cotidianas debido a una enfermedad de la que no se dieron detalles. Fue su abogado, Anders Runebjer quien en un principió anunció de la decisión del entrenador y explicó brevemente las causas.

Créditos: Internet

"Tiene una enfermedad y eso significa que tiene un poder limitado para ser el Sven que todos estamos acostumbrados a ver", explicó al medio Sportladet y citado por el diario italiano Il Corriere dello Sport. Más tarde fue el propio club que dio a conocer un comunicado enviado por Sven-Goran Eriksson en el que confirmó la noticia y pidió respetar su privacidad en estos momentos complicados.

“Yo, Sven-Garan Eriksson, he decidido, debido a problemas de salud que están siendo examinados, limitar mis funciones públicas por el momento. Ahora me centraré en la salud, la familia y los compromisos limitados de Karlstad Football. Les agradezco todo su apoyo a mis amigos y contactos del futbol y les pido que respeten mi decisión y mi privacidad", dijo el exentrenador de la Selección Mexicana.

Eriksson llegó a la Selección Mexicana en 2008 con miras a la primera parte de la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 donde bajo su mando el equipo tricolor se complicó el pase a la siguiente ronda y tras esa experiencia fue removido de su cargo. En total acumuló 13 partidos donde ganó seis, empató uno y perdió otros seis. Su carrera siguió en clubes y también en selecciones nacionales.

Fuente: Tribuna, Corriere dello Sport