Hirving Lozano tras nuevo triunfo del Napoli: "Estoy en el mejor momento de la temporada"

Empoli, Italia.- El delantero mexicano Hirving Lozano volvió a brillar con el Napoli, ahora en el triunfo de 0-2 sobre el Empoli donde fue considerado el mejor del juego. Pese a que no aportó gol o asistencia, su actuación fue sobresaliente por el costado derecho donde Spalletti lo ha colocado para ser parte importante del tridente en el ataque napolitano que es uno de los más fuertes de la liga italiana actualmente.

'Chucky' dijo estar en su mejor momento de la temporada y sus actuaciones en la última semana así lo han demostrado, incluso a mitad de semana le ayudó a ser considerado como el jugador más valioso en Champions League y a integrar el once ideal de la semana. "Estoy en el mejor momento de la temporada y agradezco al entrenador ya mis compañeros su ayuda y confianza”, dijo Lozano después del partido contra Empoli, en palabras citadas por la web de su club.

Créditos: Twitter @sscnapoli

Pese al buen momento, Lozano se mostró consciente de su falta de gol, situación que buscará mejorar en los próximos encuentros, por lo que se mostró paciente en espera de que pronto pueda llegar.“ Ciertamente no quiero parar, tengo que trabajar y crecer más. Tal vez se me escape el gol pero estoy seguro que llegará”, agregó el delantero mexicano que no anota desde noviembre pasado precisamente ante el rival que enfrentaron hoy.

“Estoy trabajando para el equipo y estoy muy satisfecho con mi desempeño. Todos lo estamos dando todo por un gran objetivo, somos un grupo fuerte y competitivo con muchos campeones que siempre pueden decidir la carrera”, agregó el mexicano sobre su momento individual y la situación actual del club que tiene grandes aspiraciones de poder llevarse la liga italiana por tercera ocasión.

Sobre este aspecto, el mexicano destacó la mentalidad de sus compañeros para trabajar en esta temporada por lo que espera que puedan llegar más lejos. “Hemos alcanzado la mentalidad adecuada para seguir por este camino. No pronunciamos palabras y no nos marcamos metas pero sabemos que podemos llegar lejos", mencionó.

Fuente: Tribuna, Napoli