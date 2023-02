Ronaldo, exseleccionado de Brasil, manda ánimos a José Juan Macías tras la lesión que sufrió

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- José Juan Macías sufrió una nueva lesión en el ligamento cruzado que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo prolongado por lo que el delantero de las Chivas vive un momento muy complicado en su carrera, es por esto que el exdelantero de la selección de Brasil, Ronaldo Nazario, le envió un mensaje de ánimo en estos momentos tan difíciles para el atacante del Guadalajara.

Macías, compartió a través de sus historias de Instagram el video que le mandó Ronaldo. "Hola JJ, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh?. Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto", expresa en el video el exgoleador brasileño, gesto que agradeció el delantero mexicano.

Ronaldo padeció también una lesión similar en dos ocasiones. La última de manera dramática que casi lo retira prematuramente. Después de volver a jugar tras meses fuera por una lesión en la rodilla, el delantero volvió a romperse y en ese momento con una lesión más grave que lo dejó fuera un año y medio. Fue una imagen dramática que recorrió el mundo y hacía suponer que terminaría su carrera, afortunadamente al carrera del delantero siguió.

Mientras que el delantero de las Chivas presentó una lesión en un entrenamiento que le ocasionó la rotura total del ligamento cruzado anterior, por lo que quedará fuera de actividad justo en un momento en el que se preparaba para su regreso a las canchas. El reporte médico del club indicó que se espera que pueda regresar en ocho o nueve meses, pero los médicos han insistido que no es el fin de la carrera del mexicano, igual que ocurrió con Ronaldo, quien pudo regresar.

"No hay porqué no regrese al máximo nivel, no hay por qué termine la carrera de un jugador con esta lesión. Estamos con mucha confianza al igual que el jugador y no veo una razón por la que no regrese al 100 por ciento”, mencionó hace poco Jaime Figueroa, director de Ciencias del Deporte del Club Guadalajara,

