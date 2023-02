Alexia Putellas se lleva el 'The Best' a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo

Comparta este artículo

Zúrich, Suiza.- La mediocampista del Barcelona, Alexia Putellas, fue premiada con el The Best a la mejor jugadora del mundo luego de ganar el año pasado el título de la liga española. Es la segunda ocasión de forma consecutiva que se lleva el galardón con el que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconoce a la mejor futbolista de la categoría. La jugadora ibérica superó en la terna a Alex Morgan y Beth Mead.

"No me he preparado nada, muchas gracias a todos los que habéis votado. Primero quiero dar la enhorabuena a Alex y a Beth, vosotras también lo merecéis. Gracias a toda la gente que han estado todos los días, no sólo ahora, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo, un pedacito de todas esas personas que me he ido cruzando por el camino", mencionó en su breve discurso Alexia.

La mediocampista que padeció una fuerte lesión que la dejó fuera de la Eurocopa Femenina el año pasado, también fue incluida en el once ideal del futbol femenil en donde comparte reconocimiento con Alex Morgan, Christian Endler, Samantha Kerr y Wendie Renard. En el documento donde se revelaron los votos de las capitanas de selecciones nacionales, la mexicana Kenti Robles había colocado a Ada Hegerber, Sam Kerr y Viviane Miedema entre sus elegidas, aunque finalmente ninguna de ellas ocupó la terna finalista.

Por otra parte, también fueron elegidas la mejor portera y la mejor entrenadora. En el caso de la mejor estratega fue reconocida Sarina Wiegman, directora técnica de la selección de Inglaterra, ganadora de la Eurocopa y quien es la primera en ganar el torneo femenil de selecciones europeo con dos equipos distintos. "He visto cómo el futbol femenino ha ido creciendo y desarrollándose y es increíble llegar y ver cómo se celebra el futbol esta noche.

"Muchas personas de todo el mundo han trabajado para esto, pero también hay peligros porque todo va más rápido. Todos los que tenemos un papel en el fútbol femenino tenemos una responsabilidad como equipo y a que vaya creciendo el fútbol femenino", dijo Wiegman. Finalmente la portera Mary Earps fue elegida como la mejor de su posición gracias a su gran trabajo con la selección de Inglaterra en la pasada Eurocopa.

