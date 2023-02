Cuauhtémoc Blanco es inducido al Salón de la Fama; Faitelson 'reclama': "Lo voy a protestar"

Comparta este artículo

Oviedo, España.- Cuauhtémoc Blanco se convirtió en uno de los nuevos miembros inducidos al Salón de la Fama Internacional clase 2023, tras una votación en la que también fueron reconocidas otras figuras del futbol mexicano y del futbol internacional, tanto jugadores como entrenadores y también directivos. En esta ocasión se realizó con una votación en Oviedo, sede del Real Oviedo del que es propietario el Grupo Pachuca quien creó este salón en 2011.

Momentos antes de la votación, el comunicador David Faitelson, quien en el pasado tuvo diferencias con el exfutbolista mexicano, mencionó en tono de broma que protestaría una posible inducción de Blanco; sin embargo, ya en una opinión más seria resaltó la calidad del delantero resaltando que no existen rencores o resentimientos contra el exfutbolista con el que más de una vez estuvo en medio de la polémica.

"Protestarlo. No, no, absolutamente para nada, yo creo que Cuauhtémoc fue de los mejores jugadores en la historia del futbol mexicano, y tiene que estar adentro, sin rencores, sin resentimientos, y no pasa absolutamente nada", dijo el conductor de ESPN en palabras para el diario Récord. Más tarde el excapitán del Club América fue uno de los seleccionados para ingresar al Salón de la Fama Internacional.

Representantes de seis categorías fueron seleccionados para ingresar, entre las que destaca la categoría de figuras nacionales y que fueron Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte, Ricardo Lavolpe, Oscar Pérez y Emilio Azcárraga Milmo. Mientras que en la categoría de decanos nacionales fueron elegidos José Alvez e Isidoro Díaz y en la misma categoría, pero internacional fue el alemán Uwe Seeler.

Créditos: Twitter @famasalon

Mientras que en la categoría internacional fueron investidos Carles Puyol, Xavi Hernández, Carlo Ancelotti, Francisco Totti, Rivaldo, Kaká y Samuel Eto'o. Por otra parte, en la categoría femenina fueron investidas dos nuevas miembros en categoría nacional e internacional. En la nacional fue reconocida Andrea Rodebaugh y en la internacional la brasileña Pretinha.

Fuente. Tribuna