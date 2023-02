'La Cattedrale', proyecto de nuevo estadio de Milan e Inter, podría estar en riesgo

Comparta este artículo

Milán, Italia.- El alcalde de Milan Giuseppe Sala citó a los representantes de los dos grandes equipos de la ciudad, Milan e Inter debido al nuevo estadio que están planeando en conjunto y del que al parecer no habrían informado al gobierno local por lo que la construcción del proyecto se realizaría bajo aprobación de las autoridades, por lo que 'La Cattedrale', estaría en riesgo de ser realizada.

"Les he llamado y les he pedido que vengan a verme mañana por la mañana", declaró Sala en su intervención durante un acto público citado por la agencia de noticias EFE. El alcalde agregó además que no cuenta con información suficiente del proyecto, así como los sitios en los que tienen planeado construir el posible nuevo estadio, por lo que consideró importante reunirse con los representantes de los clubes.

Créditos: Twitter @Inter

"Incluso yo me encuentro a veces en la tesitura de no tener información y leerla en la prensa. Mientras que tengo claro que el Milan en este momento está valorando con interés la posibilidad de construir el nuevo estadio donde está la pista del Hipódromo de La Maura (Milán), no sé dónde está apuntando el Inter. Así que mañana por la mañana vendrán a verme para aclarar las cosas juntos", explicó Giuseppe Sala.

Según explicó la agencia española de noticias, el proyecto del nuevo estadio que compartirían nuevamente como lo han hecho con San Siro (Giuseppe Meazza cuando juega Inter) en el que se planea la demolición del actual inmueble, histórico y mundialista, por un nuevo inmueble en los sitios aledaños. En esta construcción también se contemplaría la creación de áreas verdes y un área comercial nueva.

La misma información refiere que sería hasta el 2026 cuando sería demolido ya que ahí se realizará la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año y el nuevo estadio estaría para la temporada 2027-2028. Todo en caso de que ahora cuenten con la aprobación del gobierno local.

Fuente: Tribuna, EFE