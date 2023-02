"Lo que hace 'Checo' es un contraste brillante para Max"; resaltan el aporte del mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no deja de impresionar en el automovilismo internacional y ahora fue Eddie Jordan, exdueño del equipo Jordan de la Fórmula 1 quien resaltó el aporte del mexicano a la escudería Red Bull, por lo que cree que es tan importante que no podría ser reemplazado por otro piloto como por ejemplo, Daniel Ricciardo, quien actualmente es el tercero en la escudería austriaca.

“Lo que hace ‘Checo’ es un contraste brillante para Max, es fuerte, puede ganar cuando necesita ganar, o cuando tiene la oportunidad. No hay posibilidad de que Sergio sea reemplazado por Daniel. ‘Checo’ es un mimo en ese equipo. Daniel los conoce bien pero tendría que ser a raíz de que un piloto no pueda participar, ¿pero solo para despedir a Pérez? eso no lo veo para nada”, reconoció Jordan en entrevista para el medio On Line Betting Guide.

Agregó que el piloto mexicano también puede aportar valor en cuanto a ser atractivo para los patrocinadores. “Checo es lo mismo. Trae buenos recursos al equipo y dudo que Daniel lo haga al nivel que puede traer el mexicano. Lo más importante que tiene Red Bull es la continuidad. No querrán cambiar eso. Ricciardo ha estado allí antes, sabe que no hay que darle un trato especial, sabe cómo funciona el equipo, estaban las mismas personas”, mencionó.

Recientemente terminaron las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 donde Sergio Pérez destacó al marcar el mejor tiempo de los tres días y mejorando también el tiempo del ganador del Gran Premio pasado en el circuito de Bahréin al finalizar con un tiempo de 1:30.305 tras 133 vueltas a bordo del nuevo RB19 por lo que el mexicano está listo para el inicio de la nueva campaña en el el 'Gran Circo'.

La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará la próxima semana, el 5 de marzo, con el Gran Premio de Bahréin que se correrá en el circuito de Sakhir donde se realizaron los test. En total esta temporada tendrá 23 carreras confirmadas, pues el Gran Premio de China quedó descartado ya que el país asiático declinó organizar.

Fuente: Tribuna, Esto, On Line Betting Guide