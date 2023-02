¿Regresa el 'Tecatito' Corona? El delantero mexicano del Sevilla habló al respecto

Comparta este artículo

Sevilla, España.- El delantero mexicano Jesús 'Tecatito' Corona cada vez parece estar más cerca de regresar a las canchas, luego de que ya se ha integrado a los entrenamientos del Sevilla, aunque todavía no se ha informado sobre el posible retorno del mexicano fue el propio delantero quien mencionó como se siente actualmente y si ya se encuentra listo para volver a jugar con el equipo andaluz en la liga española.

Aunque el mexicano es optimista con su evolución, no se arriesgo a mencionar alguna fecha específica de la posible vuelta, pero si aseguró que ya se encuentra mucho mejor. "Vamos a ver, todavía no sé (al fecha del regreso). Me siento mucho mejor, vamos bien. Yo también los echo de menos, ya falta poco", dijo 'Tecatito' Corona en palabras para el El Chiringuito, al salir del entrenamiento del equipo español.

Fue la semana pasada cuando Corona se reincorporó a los entrenamientos, incluso fue recibido con gran júbilo por sus compañeros. Aunque solo se ha mantenido en las prácticas ya que no fue convocado por Jorge Sampaoli para los compromisos de Europa League y Liga española ante Osasuna de la última jornada para evitar un regreso prematuro del mexicano que tuvo que lidiar con una lesión importante.

Corona fue baja por cinco meses debido a su fractura que se produjo durante un juego contra Osasuna a inicios de temporada y que también lo obligó a perderse el pasado Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, después ingresó nuevamente a cirugía a finales del año pasado debido a la lesión en el tobillo por lo que nuevamente apareció un panorama complicado. Ahora ya más recuperado ha retomado su actividad.

El Sevilla tendrá un duro compromiso el próximo sábado ante el Atlético de Madrid, partido donde habrá que esperar a la convocatoria final de Sampaoli para saber si incluirá al mexicano finalmente o si habrá que esperar una o dos semanas más para su esperado regreso.

Fuente: Tribuna, TUDN