Carlos Alcaraz no jugará el Abierto de Acapulco por lesión; otro tenista también causa baja

Acapulco, Guerrero.- El tenista Carlos Alcaraz, número dos del del ranking mundial y la principal figura en el Abierto Mexicano de Tenis, finalmente no formará parte del torneo debido a que no logrará recuperarse de la lesión que tuvo hace poco en su gira por Sudamérica. Fue el propio jugador quien lo confirmó a través de sus redes sociales donde lamentó no poder formar parte del certamen mexicano.

Tras su participación en el Abierto de Río de Janeiro, Alcaraz aseguró que evaluaría si podría continuar y jugar en México por lo que viajó a México donde fue sometido a estudios para aclarar la gravedad de su lesión y tras los resultados no podrá formar parte debido a que se confirmó que tiene una distensión de grado 1 en el isquiotibial que lo dejará fuera por varios días y que no le permitirán participar.

"Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto", escribió el tenista en su cuenta de Twitter.

La del español no será la única baja ya con el torneo en marcha, pues en un comunicado, el Abierto Mexicano de Tenis también informó que Cameron Norrie también causo baja debido a fatiga. Por lo que ya son cuatro bajas, estas dos se suman a las de del griego Stefanos Tsisipas, número tres del mundo, quien tiene una lesión en el hombro provocada durante el Abierto de Australia donde jugó la final ante Djokovik. También quedó fuera Sebastian Korda debido a una lesión en la muñeca.

El estadounidense Mackenzie McDonald a quien iba a enfrentar el español y Adrián Mannarino con quien iba a jugar Norrie, conocerán en las próximas horas a sus nuevos rivales procedentes de los jugadores derrotados en los juegos eliminatorios y que se conoce como 'lucky loosers'.

