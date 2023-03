'Checo' Pérez manda fuerte advertencia previo al GP de Bahréin: 'Si no recibo apoyo, no lo daré'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya se prepara para el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 y este año confía en que sea diferente en cuestión de trabajo en equipo, luego de la polémica suscitada en las últimas carreras del año pasado cuando no fue ayudado por su compañero de equipo en su intento de quedar en una posición más alta en el campeonato de pilotos.

Es por esto que 'Checo' advirtió que si no recibe apoyo, él tampoco lo dará; sin embargo, confía en que esta vez no espera que algo así ocurra este año por lo que se mostró optimista. “Es importante siempre trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré, eso es obvio, pero no espero nada de eso”, declaró el mexicano en entrevista con la cadena FOX Sports.

Pérez destacó que esta temporada será complicada y percibe la posibilidad de que seis candidatos estén peleando el campeonato por lo que el trabajo en equipo será fundamental para lograr un nuevo título. “Lo importante creo que lo tenemos muy claro, va a ser una temporada muy intensa, seguramente con seis autos peleando el campeonato, entonces va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras”, precisó.

Por otra parte, algo que destacó Pérez, es que este 2023 parece que será muy importante para su futuro. Incluso planteó la posibilidad de que determinará si continuará en este deporte. “Sin duda este año va a determinar muchas cosas, qué tan bueno sea, qué tantas ganas tenga de continuar en el deporte, sin duda que es un año crucial en mi carrera”, declaró el piloto mexicano.

“Si no tienes el cien por ciento de ganas de levantarte, de todos los días entrenar, cuidar lo que comes todo el año, todo lo que tienes que darle al deporte, si no tienes esa energía al cien por ciento, yo no me veo estando aquí a un 90", agregó Pérez, quien en las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 tuvo el mejor tiempo.

