Ricardo Peláez y su sorprendente opinión sobre el desempeño de Fernando Hierro en Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ricardo Peláez estuvo al frente de la dirección deportiva de Chivas y después de tres años en el puesto dejó el cargo que ahora ocupa el español Fernando Hierro. El día de su despedida, el ahora comunicador, lamentó no haber podido cumplir lo prometido en su presentación y ahora que observa el trabajo del nuevo directivo emitió una sorprendente opinión durante su participación en la televisión.

Para Ricardo Peláez el trabajo del español ha sido destacado y en ese sentido admitió que está haciendo un trabajo mejor que el que él realizó mientras ocupó el cargo en la dirección deportiva. "Qué bueno que llegó alguien que lo hace mejor que yo, y lo digo con los valores que aprendí de mis padres", dijo Peláez durante su intervención en el programa Línea de 4 de la cadena de televisión deportiva TUDN.

Créditos: Twitter @Chivas

El ahora analista de televisión también agregó que se siente contento de ver que al Club Guadalajara le está yendo bien y recordó que se fue agradecido de la institución por lo que no tiene problema en aceptar que Hierro está haciendo un mejor trabajo a su parecer y se mostró agradecido con el club que en su momento le dio la oportunidad de ocupar ese exigente cargo en el conjunto tapatío.

"Salí muy bien de la institución, con los dueños, muy agradecido. Siempre lo he sido. Yo no soy de los amargados que hay que desear el mal cuando ya no estoy, al contrario, me dieron trabajo. Hoy estoy muy contento de que a Chivas le esté yendo muy bien. Para todos los amargados: yo soy diferente", mencionó Peláez quien también recordó lo complejo que fue gestionar al club "porque hubo algunas indisciplinas y yo no soy tan exigente".

Por otra parte destacó que entre los aciertos del club estuvo la creación del Tapatío y la oportunidad que se les dio a los jugadores que estaban fuera de la institución. "Lo mejor de Chivas fue la creación del Tapatío, de donde surgieron casi 11 jugadores que ya están en el primer equipo. Se depuró, había 49 jugadores botados por todos lados, se trajeron a todos, se depuró, se les dio la oportunidad y se volvió a depurar. Surgieron talentos como Pérez, Flores, Olivas y muchos más", destacó.

Fuente: Tribuna, TUDN