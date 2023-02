'Gullit' Peña lamenta las críticas que recibe: "Somos personas, no somos robots"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Carlos 'Gullit' Peña ahora vive una nueva etapa en el futbol de Emiratos Árabes Unidos donde firmó hace poco con el Al Dhadid de la Segunda División y donde espera tener el éxito que ha tenido en sus otras etapas en el futbol del extranjero sobre todo cuando jugó en Centroamérica, pero a la distancia también lamentó las criticas constantes que ha recibido por parte de la afición.

Las criticas han llegado sobre todo a raíz de los videos en los que se le observa bebiendo con amigos o también por los lugares a donde ha decidido ir a jugar, pero el jugador consideró que en ocasiones se trata de declaraciones que hacen con la intención de afectarlo deliberadamente, por lo que lamenta estas cuestiones al considerar que el no le hace mal a nadie para recibir tales comentarios.

"Yo no entiendo, nunca trato de hacerle daño a nadie, al contrario. Siempre trato de apoyar en todos los sentidos. No sé porqué tanto me critican así, mala leche. Hay muchas personas que mínimo quisieran venir de vacaciones acá (Emiratos Árabes Unidos)”, mencionó en entrevista con la cadena FOX Sports. En cuanto a las ocasiones en las que ha sido captado divirtiéndose, el 'Gullit' destacó que a veces es bueno salir de la rutina.

“A veces ni tomo nada y la gente comienza a decir ‘el que organizó la fiesta fue el Gullit’. A veces salir de la rutina es bueno para la gente. Somos personas, no somos robots. Lastimosamente estamos en el radar, pero a veces unos lo hacen malintencionado”, dijo el futbolista. Por otra parte Peña también reveló cual será el equipo al que le gustaría regresar en México confirmando que sería el León.

En el equipo esmeralda vivió sus mejores momentos como jugador que le valieron para ser convocado al Mundial de Brasil 2014 con la Selección Mexicana que dirigía Miguel Herrera. Después pasó a equipos como Chivas y Cruz Azul en el futbol mexicano para después hacer su carrera en el futbol del extranjero donde ha jugado en Escocia, El Salvador, Honduras y ahora en el medio oriente.

Fuente: Tribuna, FOX Sports