Santos vs América EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 5 de la Liga MX?

Ciudad de México.- En uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Santos recibe al América en Torreón en busca de ascender a los primeros puestos, mientras que los azulcremas quieren su segundo triunfo consecutivo después de la goleada que le marcaron a Mazatlán en la jornada pasada en la que demostraron su poder ofensivo.

Santos tiene siete puntos y se ubica en la quinta posición con siete puntos, mientras que las Águilas son octavos con seis unidades. El nuevo estadio Corona no se le da mal al equipo americanista pues los locales no les ganan desde el 2018, desde entonces acumulan dos empates y un triunfo. Mientras que en su último partido en general entre ambos quedó empatado a tres goles.

El futbolista azulcrema Sebastián Cáceres reconoció que Santos será un rival complicado en su casa, pero aseguró que propondrán un buen juego: “Como dije en un principio, sabemos que ellos en casa son un rival muy duro y un gran equipo. Vamos a ir a proponer como lo hacemos siempre sea en casa o de visita, tomando ciertas precauciones y tratando de hacerles daño en los aspectos donde ellos flaquean más”, mencionó en la conferencia de prensa previa.

Por otra parte, aseguró que ante los primeros resultados de la temporada en los que no lograban el triunfo, al interior del equipo no dudaron de que podían ser protagonistas del torneo. “Primero que nada, en el equipo no hubo dudas, el resultado no reflejaba lo que en cancha se proponía, siempre tuvimos la seguridad de que hacíamos las cosas bien, en este último partido se vio reflejado y queremos hacerlo en el siguiente, sabemos que en su casa son duros, hay que poner atención y aprovechar las carencias”, declaró.

Santos vs América: Hora y dónde ver en vivo

Hora: 21:05

21:05 Transmisión: Televisa 5, TV Azteca 7, Azteca Digital, TUDN, VIX+

