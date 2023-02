UFC anuncia el regreso de Conor McGregor quien enfrentará a Chandler; ¿qué día será la pelea?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Finalmente Connor McGregor regresará al octágono de Ultimate Fighting Championship luego de una larga ausencia, pues su última pelea fue en 2021. La figura de las artes marciales mixtas (MMA) ya tiene rival confirmado y será el estadounidense Michael Chandler ante el que buscará su primer victoria. El anuncio fue hecho por Dana White, presidente de UFC quien dio a conocer diversos anuncios.

En primera instancia, McGregor y Chandler formarán parte del reality show de la UFC The Ultimate Fighter en donde fungirán como los entrenadores de los equipos que lucharán entre sí. Al final de la temporada será el enfrentamiento entre el irlandés y el estadounidense. La sede y la fecha precisa están por definirse, pero la temporada de este programa terminará en agosto por lo que cercano a ese mes será el ansiado regreso.

'The Notorious' no pelea desde 2021 cuando se enfrentó a Dustin Poirier, en esa función durante el primer asalto fue donde sufrió una fractura de tibia en su pierna izquierda que lo mantiene alejado de los combates desde entonces. El irlandés ostenta un récord de 22 victorias, seis derrotas y en sus últimos combates no ha podido ver el triunfo. Ha perdido ante Khabib Nurmagomedov en 2018 y tras una victoria contra Donald Cerrone perdió en dos ocasiones frente a Poirier.

Durante su ausencia de las MMA donde fue el primer peleador en tener dos cinturones de campeón (pluma y el ligero) ha estado en diversas actividades como emprendedor. Recientemente también dio de qué hablar luego de ser arrollado por un automóvil en Irlanda mientras paseaba en su bicicleta, aunque afortunadamente su accidente no pasó a mayores. Chandler, por su parte, tiene actualmente 36 años y tiene un récord de 23-8-0.

Entre otros de los anuncios que hizo Dana White además del regreso de Conor, está el regreso de UFC a Miami, Florida, en donde Alex Pereira e Israel Adesanya se enfrentarán en una pelea por el título. En esa misma función está programado el encuentro entre Gilbert Burns quien enfrentará a Jorge Masvidal. Por otra parte, también anunció que firmaron la pelea entre Jon Jones y Sean O'Malley .

Fuente: Tribuna