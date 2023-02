Real Madrid viaja al Mundial de Clubes sin varias figuras; ¿cuándo y dónde ver las Semifinales?

Comparta este artículo

Rabat, Marruecos.- El Real Madrid llegó a Marruecos donde jugará las Semifinales del torneo ante el Al Ahly de Egipto, pero asiste a este compromiso sin varios de sus jugadores importantes. Desde la portería a la delantera, el equipo merengue afrontará el torneo en busca de su octavo trofeo si es que supera su primer partido contra los campeones africanos que ya eliminaron a dos rivales desde el inicio de la competencia.

El equipo merengue viajó con 22 jugadores entre los que destaca la ausencia de Thibaut Courtois en la portería. El belga sintió molestias previo al partido contra el Mallorca y no se alcanzará a recuperar para el torneo. Aunque aún no se sabe el alcance de su lesión, la zona afectada todavía estaba inflamada y tendrán que esperar para realizar los estudios correspondientes, según informaron medios españoles, por lo que no se arriesgaron.

Ferland Mendy y Lucas Vázquez eran dos de los jugadores que aún no se recuperan y ya estaban descartados anteriormente. Eder Militao tampoco formó parte de los convocados dejando un hueco en la defensa, al igual que Karim Benzema quien tampoco se recuperó a tiempo, siendo una de las bajas más sensibles para encarar el torneo. Real Madrid se ejercitó en Valdebebas antes de viajar a Rabat.

En el entrenamiento destacó la ausencia de los jugadores antes mencionados. Por la tarde viajaron a Rabat a donde llegaron en la noche. El Fluminense de Brasil también ya viajó a tierras africanas donde enfrentará su compromiso ante el Al Hilal en busca de una hipotética Final contra los merengues; sin embargo, enfrentan también a un equipo que ya se encuentra en competencia en este torneo.

Hora y dónde ver las Semifinales del Mundial de Clubes

Flamengo vs Al Hilal

Fecha : martes 7 de febrero

: martes 7 de febrero Hora : 13:00 tiempo del centro de México (12:00 tiempo del pacífico)

: 13:00 tiempo del centro de México (12:00 tiempo del pacífico) Transmisión: VIX

Al Ahly vs Real Madrid

Fecha : miércoles 8 de febrero

: miércoles 8 de febrero Hora : 13:00 tiempo del centro de México (12:00 tiempo del pacífico)

: 13:00 tiempo del centro de México (12:00 tiempo del pacífico) Transmisión: VIX

