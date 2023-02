Tom Brady no descarta jugar un último partido con New England Patriots para despedirse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apenas anunció su retiro como jugador de futbol americano en la National Football League (NFL), pero Tom Brady todavía podría despedirse de los emparrillados con un último encuentro jugando con la camiseta de los New England Patriots como se lo propuso recientemente Robert Kraft, propietario del equipo, pues el exquarterback no descartó dicha posibilidad.

"Me tomaré el tiempo para ponerme al día con otras partes de mi vida que necesitan energía; también tengo que pensar en la oportunidad que me ofrecen los Patriots", dijo Brady en entrevista con el programa The Herd donde también compartió en qué fecha comenzará su nueva etapa laboral ya que ahora formará parte de la televisión y seguirá en el deporte que tantos buenos momentos le dio, pero como analista deportivo en la cadena estadounidense FOX Sports.

Sin embargo, su incorporación a las pantallas no será de manera inmediata y Brady reveló que será el próximo año cuando comience definitivamente esta nueva etapa en su carrera. "La semana pasada hablé con personas de FOX Sports y acordamos que mi participación empezará en el otoño de 2024. Eso será genial para mí porque tendré el tiempo para aprender varias cosas para volverme bueno en ello", dijo.

"Estoy contento porque tengo muchas personas que me apoyarán en ese crecimiento; será una gran oportunidad para mí tomarme este tiempo antes de dirigirme hacia mi trabajo en las transmisiones de FOX Sports. Quiero ser excelente en lo que hago. Siempre me tomo un tiempo para planear estrategias, aprender, crecer y evolucionar", agregó Brady sobre por qué será hasta ese año cuando tome su nuevo rol en la escena deportiva.

Desde mayo de 2022 la cadena de televisión se anticipó al retiro definitivo Brady para tenerlo en su baraja de talentos y lo firmó con un contrato por 10 años a cambio de 375 millones de dólares, cantidad que lo convertirá en el analista mejor pagado de la historia, según informó El Universal.

