Luis Chávez pide copiar de la MLS la exportación y dejar a un lado "el negocio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista Luis Chávez analizó una de las diferencias que tienen la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), competencias que en los últimos años han trabajado en conjunto, pero en esa asociación el mediocampista mexicano consideró que se debería de copiar el modelo de exportación de futbolistas de la liga estadounidense y dejar en segundo plano el aspecto económico.

Chávez resaltó que la liga norteamericana no vende a sus futbolistas a altos precios y eso ha beneficiado a su selección por lo que consideró que se podría hacer algo similar en México. "Vemos a la MLS que casi regala a sus jugadores a Europa con tal de que tengan más protagonismo en su selección. Los ves ahora y te das cuenta que casi todos en su selección son jugadores en Europa, creo que podríamos copiarles un poco eso, dejando de lado algo del negocio", expresó en entrevista para FOX Sports.

Aunque también observó que otra situación que impide que el jugador mexicano salga a Europa es la comodidad que le generan los grandes sueldos. En su caso explicó que algo que lo motivó a permanecer en Pachuca a jugar en otros equipos es que su interés no es económico y mantiene intacto su deseo de ir a Europa aunque perciba un sueldo menor pues quiere buscar la parte futbolística.

"Los mexicanos no se quieren mover de aquí porque te ofrecen mucho dinero, con esos contratos resuelves tu vida. Yo ya sabía qué decisión iba a tomar y no es porque sea Rayados, Chivas o el que sea. Económicamente me iría mejor (en Liga MX), pero no estoy priorizando eso, busco algo futbolístico que me acerque a la Selección y al futbol europeo, por eso preferí quedarme en Pachuca", mencionó Chávez en la entrevista.

Por otra parte se dijo sorprendido que figuras del futbol como David Beckham sepan de él, esto luego de que el inglés mencionara que su gol favorito fue el del mexicano de tiro libre. "Me sorprendió ver lo de Beckham. Yo decía: 'No me conocía nadie y ahora él sabe quién es Luis Chávez'", expresó el mexicano.

Fuente: Tribuna, FOX Sports