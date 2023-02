¿Pep Guardiola se iría del Manchester City? Unas declaraciones sustentarían esa posibilidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Manchester City se encontró de pronto con una inesperada crisis, luego de que la Premier League emitiera un comunicado en el que expone que el equipo habría cometido infracciones al reglamento de la liga en cuanto a sus operaciones financieras a lo largo de varias temporadas, desde el año 2009 hasta el 2018 por lo que será investigado para determinar si es acreedor a sanciones.

En este contexto volvieron a salir a la luz unas declaraciones del técnico del equipo Pep Guardiola, quien podría dejar su cargo en caso de que se comprueben las irregularidades. En sus palabras expresadas en el 2022, el español dijo que siempre había defendido al City de las diversas acusaciones que se le imputaban, pero advirtió que si la directiva le mentía se iría, amenaza que podría cumplirse en esta ocasión si se comprueban las acusaciones.

"Cuando hay sospechas o la gente acusa de algo, yo les pregunto. Me dicen esto es así, ok les creo. Porque se los he dicho, si me mienten, al día siguiente no estoy aquí. Estaré fuera y no seremos amigos nunca más", mencionó Guardiola en mayo del 2022 cuestionado por las acusaciones que se le hacían entonces al club y que nuevamente han despertado dudas sobre su permanencia en Manchester.

Si las acusaciones son ciertas, medios ingleses anticipan que las sanciones serían muy duras. Desde multas económicas muy fuertes, hasta reducción de puntos en la Premier League y en un caso más drástico el descenso a la Championship o incluso más categorías si se exhibe una gravedad que lo amerite. Ante esta última opción, los clubes estarían exigiendo un castigo rápido antes de que acabe la temporada según el diario The Sun.

Mientras tanto, la Premier League aseguró que el tema se tratará a través de una comisión independiente que investigará el caso y determinará responsabilidades. El Manchester City, por su parte, se ha defendido de las acusaciones y aseguraron haber sido transparentes en todos los requerimientos de la liga sobre este tema por lo que en un comunicado mencionaron estar sorprendidos por las acusaciones.

