¡Uno más! Leyenda del futbol alza la mano para dirigir a la Selección Mexicana

Ciudad de México.-La elección del nuevo entrenador de la Selección Mexicana sigue en proceso y en las últimas semanas varios de los candidatos han confirmado reuniones con el nuevo director de selecciones nacionales así como el comité para entrevistarse y presentar su proyecto, pero el elegido sigue sin ser revelado luego de más de dos meses que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La lista se ha hecho más larga y ahora una leyenda del futbol mexicano levantó la mano para ser tomado en cuenta. Hugo Sánchez, quien es considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, propuso que el sería el técnico ideal para dirigir a la Selección Mexicana en su camino al Mundial de 2026 donde serán una de las sedes por lo que hizo un llamado a los federativos para considerarlo.

Créditos: Twitter @hugosanchez_9

"Señores están a tiempo. Si van a escoger a un técnico, nombren a cualquiera, que sea mexicano por favor, pero que sepan que la persona idónea para dirigir la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se llama Hugo Sánchez", escribió Hugo en su columna semanal en el periódico Esto. "El que sea designado tendrá una presión por los resultados recientes y reitero, si no tiene apoyo difícilmente no se podrá lograr nada. Hay que preparar y hacer una estructura sólida.

"Para convencer a los jugadores uno se encarga de ello. Con esa mentalidad ganadora que he tenido desde niño y que lo demostré como jugador durante mi trayectoria. Tengo muchos referentes, pero el que más influyó fue Luis Aragonés con esa idea de ser campeón, él fue el primero que lo hizo en España y también de Europa. Yo quería hacerlo con México, pero mis directivos no me respaldaron y no me dejaron", agregó Sánchez en su columna.

Para el exdelantero del Real Madrid la apuesta debe ser un técnico mexicano, en ese sentido reconoció la capacidad de los dos nombres que aparecen como posibles candidatos y que son Miguel Herrera e Ignacio Ambriz a quienes destacó por su experiencia profesional. También lamentó la ausencia de Javier Aguirre a quien considera el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos y quien le parece está siendo desaprovechado.

