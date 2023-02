Cristian Atsu sigue desaparecido tras terremoto en Turquía, DT desmiente que lo hayan rescatado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista del Hatayspor, Christian Atsu, es uno de los miles de afectados tras el fuerte terremoto que ocurrió en Turquía y Siria el pasado lunes, pues desde entonces no ha sido localizado. Varias horas después de lo ocurrido, algunos medios comenzaron a reportar que ya había sido rescatado; sin embargo, todo se debió a una confusión dentro del caos de información que se vive actualmente.

El club y el vicepresidente habían recibido una primera confirmación de que ya se encontraba en un hospital, pero no fue así. El médico del equipo fue al lugar donde se encontraba y no estaba ahí, según relató al diario Hurriyet. “Por desgracia, aceptamos que Taner y Christian Atsu no han sido encontrados por el momento”, dijo el médico del club. Taner Savut es el director deportivo del club a quien también reportan como desaparecido desde el terremoto.

Por otra parte, el agente del futbolista, Nana Sechere, también confirmó que todavía no han localizado al mediocampista ghanés. “Después de la actualización de ayer del club de que Christian había sido sacado con vida, todavía tenemos que confirmar el paradero de Christian”, dijo en su cuenta de Twitter. El entrenador del Hatayspor, Volkal Demirel también descartó la información y pidió no dar información errónea.

“La gente tiene familia y esto hace que aumenten las esperanzas, las penas, los dolores. Todavía no hay noticias de Atsu y Taner Savut. ¿No las compartiría si estuvieran en el hospital? Lo compartiré en cuanto lleguen las noticias”, dijo Demirel en palabras recogidas por la agencia EFE. Como Atsu varios deportistas de diferentes disciplinas se encontraban bajo los escombros el día del terremoto de 7.7 grados que ocurrió en Turquía y Siria.

Las diversas federaciones reportaron que atletas del voleibol, balonmano, lucha libre y futbol esperan ser rescatados como otros miles de ciudadanos víctimas de la tragedia. Algunos han sido rescatados en los últimos días, pero otros como el portero Ahmet Turkaslan no lograron sobrevivir.

