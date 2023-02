Eduardo 'Chofis' López lanza mensaje a Chivas: "No hay confianza en los jóvenes como en Pachuca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduardo 'Chofis' López ahora brilla en el Pachuca donde ya fue campeón y en este Clausura 2023 ha tenido un buen inicio ya que ha destacado también como goleador. En la próxima jornada se enfrentará a las Chivas, su exequipo, y previo al encuentro resaltó algunas comparaciones entre ambas instituciones sobre todo en el trabajo con los jugadores jóvenes donde lanzó un duro mensaje sobre el caso rojiblanco.

El mediocampista destacó que en los 'Tuzos' los futbolistas juveniles tienen mayor confianza con los experimentados y también destacó el apoyo que tienen de parte de la directiva, algo que no vio mucho en su etapa en el Guadalajara según su experiencia. "En Chivas no hay confianza en los jóvenes como la hay acá (en Pachuca), que los jóvenes tengan mucha confianza con el jugador mayor, que el jugador menor tenga mucha confianza con el jugador más experimentado.

Créditos: Twitter @eduardochof19

"Eso creo que se ve en pocos equipos y obviamente el apoyo de la directiva, eso sin duda es muy importante", dijo la 'Chofis' en una entrevista con la cadena TUDN. El jugador destacó también que se ha sentido arropado en el equipo hidalguense en el que ha anotado cuatro goles este torneo y en donde destacó la labor de los directivos del club para hacer sentir bienvenidos a sus nuevos elementos.

"No es porque hoy en día esté acá (Pachuca), pero Armando y Jesús (Martínez), la directiva te arropa muy bien yo desde el primer día que hablé con ellos me sentí muy bien, me sentí muy arropado y con muchas ganas de jugar acá", mencionó López en la entrevista en donde también reveló ambiciosos planes para su futuro en el que destaca su deseo de ser tomado en cuenta con la Selección Mexicana.

"Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes, estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr", dijo la 'Chofis' sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2026 con el tricolor.

Fuente: Tribuna, TUDN