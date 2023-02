¡Tranquilos todos! La NFL seguirá teniendo partidos en México, asegura comisionado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La National Football League (NFL) no se presentará en México con el partido de temporada regular este año como lo había estado haciendo debido a que comenzarán las remodelaciones en el Estadio Azteca en el segundo semestre con la intención de ponerlo a punto para la Copa del Mundo que se realizará en Norteamérica en 2026 y donde el Coloso de Santa Úrsula será una de las sedes.

Por lo tanto para este 2023 el calendario de la temporada regular de la NFL contempla solamente a Londres y Munich como las ciudades fuera de Estados Unidos que tendrán partidos. Y aunque oficialmente nunca se descartó la posibilidad de que México saliera de los planes de la liga, comenzaron a circular esos rumores por la posible larga ausencia que tendría en nuestro país debido a los trabajos en el Azteca.

Sin embargo, para tranquilidad de todos los fanáticos de este deporte, el Comisionado de la NFL Roger Goodell reiteró las razones por los que no habrá partido en México este año y aseguró que el lugar que tenía el país dentro del calendario de temporada regular está reservado para cuando finalicen los trabajos y se pueda volver a utilizar el Estadio Azteca, recinto que ha sido el único que hasta el momento ha recibido estos juegos.

"Para quienes no sepan, la razón por que este año no vamos a México no es por falta de apoyo o porque no quisiéramos ir ahí, sino porque van a renovar el estadio para la Copa del Mundo. Cuando el estadio esté terminado para volver, vamos a regresar. México es uno de los lugares donde seguiremos jugando, los fans son simplemente grandiosos, volveremos", dijo Goodell en entrevista con la cadena TUDN.

Será la cuarta ocasión que de manera obligada se suspenda la participación de México como sede de la NFL, en 2018 fue por el mal estado de la cancha, mientras que en 2020 y 2021 tampoco pudieron recibirlos debido a la pandemia. Sobre la posibilidad de que se juegue en otros estadios del país no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades de la liga estadounidense.

