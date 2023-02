Pachuca y la contundente declaración tras destaparse la llegada de Diego Cocca al 'Tri'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se filtró la elección de Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, desde Pachuca ya hubo reacción al respecto y fue de desaprobación debido a las maneras en que se supo de la noticia, ya que lamentaron que no se diera a conocer de forma oficial y después de haber hablado con todos los entrenadores que estuvieron involucrados en el proceso de selección del Comité de Selecciones Nacionales.

“Ahora, ya que les informen a los que estuvieron entrevistando. Sé que platicaron con Nacho (Ambriz), Guille (Almada) y Miguel (Herrera) y a Cocca creo que también. Entonces, lo mínimo que se merecen los demás es que les avisen que no son los elegidos y luego que se haga un comunicado oficial”, mencionó Armando Martínez, presidente del Club Pachuca en entrevista con ESPN.

Créditos: Twitter @Tuzos

El dirigente tuzo lamentó la forma en que se se conoció la noticia mostrándose en contra de que haya filtrado información a los medios de comunicación antes de que se hiciera oficial. “Yo no lo haría así; nosotros no lo haríamos así. Cada quien tiene su estilo”, señaló Martínez sobre las formas. Por otra parte no le pareció mal que la lista creciera al final de cuentas, donde de dos posibles opciones se aumentó aún más la lista siendo Diego Cocca el último en sumarse.

“Si les surgen dudas no está mal que hablaran con otros técnicos, si así lo tenían previsto, ya que en esto se toman en cuenta muchas cosas”, señaló en la misma entrevista. El técnico de Pachuca, Guillermo Almada, estaba también entre los entrenadores candidatos para ocupar la banca de México y fue entrevistado por el Comité de Selecciones Nacionales y Rodrigo Ares de Parga, los encargados de la elección.

El día de ayer se reveló que Diego Cocca fue elegido como entrenador de la Selección Mexicana y sería anunciado oficialmente entre hoy o mañana por la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El argentino también ya se habría desvinculado de los Tigres. En la carrera le habría ganado a Ignacio Ambriz, Miguel Herrera y Guillermo Almada.

