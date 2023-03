Excampeón de Fórmula 1 ve imposible que 'Checo' Pérez pueda vencer a Verstappen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez no tendrá posibilidades de superar a su compañero de escudería Max Verstappen, así lo consideró el excampeón de la Fórmula 1, Mika Häkkinen, quien reconoció que es muy difícil que alguien logre superar al piloto neerlandés que se prepara para buscar el bicampeonato en esta nueva temporada que arrancará el fin de semana en Bahréin.

El expiloto consideró que 'Checo' Pérez no tendría posibilidades y que será definitivamente segundo lugar detrás de Max. "Se necesita algo casi sobrenatural para vencer a Max. Pérez será segundo, no hay dudas al respecto. Cuando tienes a un compañero como Max, tienes que ser realista y mirar en el espejo. Tienes que admitir que no puedes vencer a Max”, opinó en entrevista con Unibet

Häkkinen no solo descartó al mexicano, pues piensa que hoy en día no habría un piloto capaz de superar a Verstappen en la pista. “¿Existe alguien actualmente más rápido que él en la pista? Lo dudo, no creo que haya y los campeonatos han reforzado la confianza que tiene en sí mismo”. reconoció sobre el piloto de Red Bull. Aunque, por otra parte si admitió que el piloto mexicano se adaptado a las indicaciones de la escudería.

"Parece escuchar muy bien al equipo, pero lo que quiero decir es que a veces el equipo le pide que haga ciertas cosas. Como otros pilotos, Sergio no lo hace. Él los detendrá si el equipo quiere que lo haga. Ya sea en la clasificación o en la carrera, él hace lo que el equipo quiere que haga", expresó el excampeón del mundo.

Este fin de semana terminará la espera y comenzará la temporada 2023 de la Fórmula 1 el domingo 5 de marzo, con el Gran Premio de Bahréin que se correrá en el circuito de Sakhir donde ya se realizaron los test en los que el piloto mexicano marcó el mejor tiempo de los tres días, mostrando buena adaptación al nuevo automóvil de la escudería. Habrá que esperar cómo le irá ya en el gran evento en busca de su primer podio.

