Fue campeón con Xolos de Tijuana y ahora logra título de la Recopa Sudamericana

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- Tuvo una larga trayectoria en el futbol mexicano y durante esos años consiguió un título de liga con los Xolos de Tijuana y tras pasar por varios equipos decidió dejar el futbol mexicano para llegar a Sudamérica donde sigue cosechando éxitos, el último, la Recopa Sudamericana que consiguió en penaltis con el Independiente del Valle de Ecuador ante Flamengo de Brasil con el que sumó un nuevo título internacional.

El mediocampista argentino Cristian Pellerano llegó a México para integrarse a los Xolos de Tijuana en 2012 donde logró ser campeón ese mismo año. sus buenas temporadas lo llevaron a ser fichado por el América con el que ganó la Liga de Campeones de la Concacaf, aunque como azulcrema no tuvo la misma regularidad que había mostrado en la frontera por lo que después de una temporada pasó al Morelia.

Créditos: Twitter @Xolos

"Cuando vine a México lo hice con mucha ilusión, cuando uno cambia de rumbo empieza siempre con mucha ilusión y la verdad que no me equivoqué porque encontré un gran grupo y me siento muy contento”, dijo Pellerano en una entrevista con Récord en el 2012, año en que fue campeón y que también le valió para disputar la primera Copa Libertadores del equipo de Tijuana.

Después llegó a la Liga de Expansión con los Cafetaleros de Chiapas y volvió a primera división con el Veracruz. En 2018 concluyó su trayectoria en el futbol mexicano y llegó a Ecuador para integrar a Independiente del Valle con quien ha logrado Liga, Copa y Supercopa, pero también tres copas Sudamericanas y ahora, con 41 años, una Recopa contra el Flamengo de Brasil, considerado uno de los mejores clubes del continente actualmente.

Créditos: Twitter @IDV_EC

El Independiente del Valle es un gran caso de éxito en Sudamérica y Ecuador. En el partido de Ida ganaron 1-0, pero en la vuelta el Flamengo empató el global por lo que todo se decidió en penaltis. Ahí la falla de Giorgian de Arrascaeta en el primer cobro del equipo brasileño definió la Final con marcador de 4-5, pues ningún futbolista del equipo ecuatoriano falló y logró así su primer Recopa de la historia.

Fuente: Tribuna