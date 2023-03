¡Lamentable! 'Chicharito' no será llamado para jugar con México en el inicio del nuevo proceso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el cambio en la dirección técnica de la Selección Mexicana se abrió la posibilidad de que Javier 'Chicharito' Hernández pudiera regresar a formar parte de las convocatorias; sin embargo, al menos para la próxima fecha FIFA, el delantero mexicano quedará descartado debido a que tiene una lesión sobre la cual, el propio jugador mexicano reveló el tiempo que lo alejará de las canchas.

En una transmisión en su canal de Twich, 'Chicharito' descartó su participación en el próximo encuentro del Galaxy en la Major League Soccer (MLS) e informó que estará fuera entre dos y cinco semanas. “¿Voy a jugar en Dallas? No, no voy a jugar, me estoy recuperando también de mi lesión, voy a estar entre dos a cinco semanas más de lesión, porque tenemos que tener mucho cuidado para evitar recaídas”, respondió el delantero a un seguidor.

Ese lapso coincide con los próximos partidos de la Selección Mexicana, así que aunque hubiera sido considerado por Diego Cocca para regresar, no estaría en condiciones. En la MLS se perdería los juegos ante el Sporting Kansas City, en el que hubiera sido un duelo de mexicanos contra pulido, tampoco estaría en el juego contra Vancouver Whitecaps, Portland Timbers y habría que esperar si ya podría regresar contra Seattle Sounders.

En caso de que no fuera así, podría jugar ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera. Hernández se lesionó el tendón de la corva de su pierna derecha previo al inicio de la temporada de la liga estadounidense lo que lo llevó a ser baja para el juego ante Los Angeles FC que fue pospuesto y que quizás pueda jugar más adelante.

La temporada del 2022 fue muy buena para el 'Chicharito', tanto que estuvo nominado al MVP tras una campaña en la anotó 18 goles y dio tres asistencias en una muestra de que recuperó su nivel. Pese a eso no fue tomado en cuenta para el Mundial de Qatar y se espera que pueda ser llamado nuevamente si su nivel se mantiene.

